В Новосибирске прошли пикеты в поддержку Фургала и Навального 1 6.11.2021, 18:50

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Активисты также призывали привлечь Путина к уголовной ответственности.

В Новосибирске жители вышли на одиночные акции протеста в центре города в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Настоящее время».

Активисты встречаются на главной площади Новосибирска каждые выходные. На этот раз они также призывали привлечь президента Путина к уголовной ответственности по статье о насильственном захвате власти.

Российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, куда его поместили, когда он вернулся из Германии в Россию: формально это было сделано по запросу ФСИН, которая посчитала, что оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Навальному назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В России после ареста политика прошли протесты с требованием освободить его, из-за преследований многим его соратникам пришлось покинуть Россию.

Сергей Фургал с сентября 2018-го по июль 2020 года занимал должность губернатора Хабаровского края. Утром 9 июля он был задержан возле своего дома в Хабаровске по подозрению в организации убийств в 2000-х годах и участии в преступной группировке. После задержания Фургала в Хабаровском крае начались протесты. Сторонники экс-губернатора считают преследование политическим: несколько лет назад на выборах главы региона он неожиданно обошел кандидата, которого поддерживал Кремль.

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