Таракан в очередной раз не пропустил в Беларусь польскую «гуманитарку» для мигрантов 6.11.2021, 19:26

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Гуманитарная помощь, предназначенная для кочующих на границе с Беларусью, будет храниться на приграничном складе.

Польша отзывает с границы с Беларусью гуманитарный конвой для мигрантов, который не протяжении двух недель ждал разрешения на въезд от белорусских властей, передает «Польское радио».

В Канцелярии президента Польши подчеркнули, что гуманитарная помощь, предназначенная для кочующих на границе с Беларусью, не отзывается полностью, но будет передана на хранение на приграничный склад.

«Помощь будет доступна в любое время. Я надеюсь, что белорусские власти примут ее и помогут людям, которые живут в этой стране в крайне тяжелых условиях», - заявила госсекретарь в Канцелярии президента Польши Богна Янке.

Грузовики с гуманитарной помощью, которые 23 октября по инициативе президента Польши отправились со склада Государственного агентства стратегических резервов, содержали, среди прочего, теплую одежду, одеяла, кровати и палатки.

Стоит отметить, что это был уже третий по счету гуманитарный конвой из Польши, который режим Лукашенко в очередной раз не допустил на территорию Беларуси.

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