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В Комсомольске-на-Амуре рабочие из Китая устроили забастовку

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  • 6.11.2021, 19:30
В Комсомольске-на-Амуре рабочие из Китая устроили забастовку

Они требовали выплатить им зарплату за четыре месяца.

В Комсомольске-на-Амуре около 50 рабочих из Китая 6 ноября провели протестное шествие. Они требовали выплатить им зарплату за четыре месяца и отправить обратно на родину, передает «Настоящее время».

Иностранцы работают в компании-подрядчике "Петро-Хэхуа", которая участвует в реконструкции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Роснефть".

Во время шествия рабочие не выкрикивали лозунгов, поэтому полиция не пыталась остановить их, сопровождая группу на служебных автомобилях.

Первую забастовку китайцы провели в начале октября – тогда Комсомольский НПЗ заявил, что все обязательства по оплате труда выполнит. Теперь рабочие требуют вернуть им паспорта.

На самом заводе утверждают, что граждан Китая не допускают к работе из-за "низкой квалификации и выявленных ранее нарушений качества выполняемых работ".

Одновременно в компании заверили, что рабочие получают минимальный оклад и суточные. Вернуть их в Китай в данный момент невозможно из-за пандемии коронавируса.

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