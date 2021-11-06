В Комсомольске-на-Амуре рабочие из Китая устроили забастовку 2 6.11.2021, 19:30

Они требовали выплатить им зарплату за четыре месяца.

В Комсомольске-на-Амуре около 50 рабочих из Китая 6 ноября провели протестное шествие. Они требовали выплатить им зарплату за четыре месяца и отправить обратно на родину, передает «Настоящее время».

Иностранцы работают в компании-подрядчике "Петро-Хэхуа", которая участвует в реконструкции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Роснефть".

Во время шествия рабочие не выкрикивали лозунгов, поэтому полиция не пыталась остановить их, сопровождая группу на служебных автомобилях.

Первую забастовку китайцы провели в начале октября – тогда Комсомольский НПЗ заявил, что все обязательства по оплате труда выполнит. Теперь рабочие требуют вернуть им паспорта.

На самом заводе утверждают, что граждан Китая не допускают к работе из-за "низкой квалификации и выявленных ранее нарушений качества выполняемых работ".

Одновременно в компании заверили, что рабочие получают минимальный оклад и суточные. Вернуть их в Китай в данный момент невозможно из-за пандемии коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».