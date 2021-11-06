Как исчезают деревни Гомельской области? 6.11.2021, 19:41

В месяц власти сносят и закапывают почти 100 домов.

Печальная иллюстрация жизни в сельской местности: свыше 870 пустующих домов снесли на селе в Гомельской области в первые 9 месяцев 2021 года. На месте снесенных домов распахивают земли, вовлекая их в сельхозоборот — и так от бывших «семейных гнёзд» не остаётся и следа, пишет «Флагшток».

Тему подняли на недавнем аппаратном совещании в облисполкоме. Как пишет по его итогам государственная пресса, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский рассказал, что за 9 месяцев этого года в регионе снесено 873 дома. А площадь земель, которую вовлекли в оборот после ликвидации бывших жилищ, составила почти 1 тыс. га.

Выходит, что в среднем за месяц в Гомельской области сносят 97 домов. Рутковский добавил, в регионе определены перечни населенных пунктов, в которых можно проводить работу по отчуждению ветхих и пустующих домов как путем аукциона, так и без него. Реестры таких домов в сельской местности размещают на сайтах гор- и райисполкомов. На 1 октября в Гомельской области в реестры были включены свыше 3,5 тыс. ветхих и пустующих домов.

Кстати, в 2019 году в регионе сносили еще больше пустующих домов — только за первых 8 месяцев года тогда закопали 1132 дома.

Таким образом, деревни продолжают вымирать — на это влияют как процессы урбанизации, так и невозможность жить в удалении от городов и населенных пунктов с крупными сельхозпредприятиями. Также СМИ не раз рассказывали, что исчезает и социальная инфраструктура не только в маленьких деревнях, но и так называемых «агрогородках» — там с аукционов распродают здания детских садов, школ, домов культуры, бань, библиотек.

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