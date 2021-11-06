Сотни сторонников Саакашвили собрались на новую акцию в Рустави
- 6.11.2021, 20:05
Новый протест, по утверждению оппозиционных лидеров, станет бессрочным.
В Грузии сотни сторонников оппозиции собрались в субботу у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержится в заключении бывший президент страны Михаил Саакашвили, передает svoboda.org.
Демонстранты стоят с плакатами, флагами Грузии, Украины и Европейского Союза. Люди ждут прибытия своих сторонников их других регионов страны.
Акции предшествовало несколько схожих выступлений у тюрьмы, в которой 53-летний Саакашвили сейчас держит голодовку.
Новый протест, по утверждению оппозиционных лидеров, станет бессрочным. Акции проходят по призыву Единого национального движения – крупнейшей оппозиционным объединением Грузии, которое в своё время основал Саакашвили.
Адвокаты и личный врач экс-президента говорят, что состояние здоровья объявившего голодовку Саакашвили ухудшается. Они требуют перевести его в клинику за пределами тюрьмы.
По словам грузинских властей, если возникнет необходимость, Михаила Саакашвили переведут в больницу в Глдани, которая функционирует в рамках пенитенциарной системы. Министр юстиции Рати Брегадзе заявил 5 ноября, что Саакашвили получает различные каши и натуральные соки, а также принимает таблетки, назначенные врачами. Также, как утверждает Брегадзе, адвокаты экс-президента распространяют ложную информацию и пытаются ввести общественность в заблуждение, передаёт "Эхо Кавказа".
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как тайно вернулся на родину. Он был помещен в руставскую тюрьму №12, где в тот же день в знак протеста объявил об отказе от приема пищи. Адвокаты Саакашвили говорят о значительном ухудшении состояния его здоровья.
В Грузию Саакашвили вернулся после 8-летнего проживания за границей, чтобы агитировать за оппозицию перед муниципальными выборами.
По результатам голосования 3 октября, Единое национальное движение в основном уступило правящей "Грузинской мечте", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили. Результаты второго тура, состоявшегося 30 октября, на которых "Грузинская мечта" выиграла борьбу за должности мэров пяти крупнейших городов, оппозиция назвала сфальсифицированными.