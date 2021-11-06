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Стали известны подробности закрытия в Ираке почетных белорусских консульств

  • 6.11.2021, 20:12
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Стали известны подробности закрытия в Ираке почетных белорусских консульств

Решение о закрытии приняло иракское правительство.

Власти Ирака приняли решение закрыть два почетных консульства Беларуси. Об этом сообщили местные СМИ Rojnews и Shafaq. Почетный консул Беларуси в Эрбиле Фуад Хамад подтвердил zerkalo.io эту информацию. По его данным, основная причина — миграционный кризис на границах Беларуси и стран ЕС.

По информации дипломата, закрываются два представительства: в Багдаде (столица Ирака) и Эрбиле (столица иракского Курдистана). По сообщению Хамада, это произошло по решению иракского правительства.

Почетный консул Беларуси в Эрбиле Фуад Хамад сообщил, что закрытие почетных консульств связано в большей степени с миграционным кризисом на границах Беларуси и стран ЕС.

— Иракская сторона считает, что закрытие почетных консульств сведет к минимуму выдачу виз иракцам для поездки в Беларусь. Однако почетные консульства не уполномочены выдавать визы.

Напомним, что для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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