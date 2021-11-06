Как администратор телеграм-канала «Лебяжий 97%» обдурил спецслужбы 1 6.11.2021, 20:44

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Дмитрий Завадский начал администрировать телеграм-канал сразу после начала протестов.

Дмитрий Завадский долго администрировал телеграм-канал «Лебяжий 97%» под носом у силовиков Лукашенко. Как ему это удавалось? Он рассказал «Белсату».

Дмитрий Завадский – бывший белорусский предприниматель. После начала протестов он занялся администрированием телеграм-канала «Лебяжий 97%».

Дмитрий не первый раз принимает участие в протестах. Например, в 2006 году ему уже давали 12 суток за «участие в несанкционированном митинге».

В ноябре 2020 года Дмитрий отбыл арест по ч. 1 ст. 23.34. Но это было только начало. Чтобы вычислить администратора телеграм-чата, силовики захватили мужчин в микрорайоне Лебяжий. Они надеялись, что заметят изменения в телеграм-чате, когда среди схваченных активистов будет администратор. Но Дмитрия спасла его девушка, которая продолжала вести чат, чтобы запутать карателей. Это ему и помогло. После отбытия ареста, он решил уехать из страны.

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