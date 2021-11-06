«Белые халаты»: За сутки только в 10-ой ГКБ Минска умерли 11 пациентов с коронавирусом 2 6.11.2021, 20:55

9,534

Ситуация в стране остается максимально напряженной.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал вечернюю ковидную сводку по Беларуси. Короткую, но драматичную.

За прошедшие сутки 5-6 ноября в 10-ой городской клинической больнице Минска (ГКБ) умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Жабинковской районной больнице за 30-31 октября умерло 10 пациентов, из них 8 в ковидном отделении, и такого ещё не было никогда.

Со слов работников Брестской областной больницы, куда увозят особо тяжёлых больных из Жабинки, именно Жабинковский район с 2020 года сохраняет лидерство в Брестской области по количеству заболевших COVID-19 на тысячу человек населения. В красной зоне Жабинковской больницы люди умирают почти каждый день.

В октябре были перебои с подачей кислорода в Жабинковской больнице, а теперь баллоны с кислородом "на всякий случай" стоят в палатах, что нарушает все возможные меры безопасности.

Это не говоря о том, что COVID-19 "проник" в отделение социального ухода, где большая часть пациентов лежачие — та самая категория риска по тяжелому заболеванию и осложнениям от COVID.

Дополнительно стало известно хирургическое отделение больницы не прошло аккредитацию и должно быть закрыто. При этом благодаря "умелому" руководству главного врача и старшей медсестры из-за повышенной нагрузки медсёстры уже отказываются работать в красной зоне.

Ухудшая дефицит кадров, главный врач уволил часть медиков согласно "спущенному сверху" чёрному списку. Грядут дальнейшие увольнения, несмотря на то, что работать и так почти некому.

Такие дела. Берегите себя, вакцинируйте и носите маски. Ситуация продолжает быть максимально напряженной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».