Байден: У США есть способы справиться с высокими ценами на нефть 7 6.11.2021, 21:19

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Соединенные Штаты в случае необходимости могут пополнить свои запасы из стратегических резервов.

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что у его администрации есть способы справиться с высокими ценами на нефть после того, как ОПЕК и ее союзники отклонили просьбы Вашингтона к производителям об увеличении поставок нефти, передает «Голос Америки».

«В [нашем] арсенале есть и другие инструменты.., которые мы можем использовать в подходящее время», - сказал Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, санкционирует ли президент продажу нефти из стратегического резерва США.

ОПЕК +, группа нефтепроизводителей, включающая Саудовскую Аравию, Россию и другие страны, в четверг отвергла просьбы США выйти за рамки предыдущего плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в день, начиная с декабря.

Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель, что привело к повышению цен на бензин и другие виды топлива для потребителей.

«Я не ожидаю, что ОПЕК ответит, что Россия и / или Саудовская Аравия ответят [на нашу просьбу], - сказал Байден. - Они собираются закачать еще немного нефти. Другое дело, закачают ли они достаточно нефти».

Байден сказал, что его администрация обсудит этот вопрос. «Мы можем получить больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря», - сказал он.

Министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что Управление энергетической информации прогнозирует снижение цен на бензин до 3,05 доллара за галлон в декабре, что, по ее словам, вероятно, недостаточно для того, чтобы были вскрыты стратегические резервы нефти. Однако эти прогнозы, по ее словам, могут измениться.

Гранхолм сказала, что Байден может принять решение о вскрытии стратегических резервуаров нефти США, которые находятся в прибрежных районах Техаса и Луизианы.

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