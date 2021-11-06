«Ты, народ, который много может» 6.11.2021, 21:24

Мощное стихотворение о забастовке в Беларуси.

Телеграм-канал «Выходи гулять» поделился мощным стихотворением читателя о общенациональной забастовке в Беларуси:

«Помоги нам, Боже, помоги,

Укрепить в тебя сегодня веру,

И чуму от власти и холеру

Ты от нас сегодня уведи.

Помоги, прохожий, помоги,

Убери усталость, боль и скуку,

И, держа товарища за руку,

Ты его от бед убереги!

Помоги сегодня каждый помоги,

Мы не зря в борьбе объединились

И в костре одном воспламенились,

Выбивая искры из груди!

Помоги, Единый, помоги:

Ты, Народ, который много может,

Забастовкой и борьбой поможет

Мир в душе своей установи!»

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября. С первых дней забастовки на работу на разных предприятиях не выходит около миллиона белорусов.

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