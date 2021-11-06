«Ты, народ, который много может»
- 6.11.2021, 21:24
Мощное стихотворение о забастовке в Беларуси.
Телеграм-канал «Выходи гулять» поделился мощным стихотворением читателя о общенациональной забастовке в Беларуси:
«Помоги нам, Боже, помоги,
Укрепить в тебя сегодня веру,
И чуму от власти и холеру
Ты от нас сегодня уведи.
Помоги, прохожий, помоги,
Убери усталость, боль и скуку,
И, держа товарища за руку,
Ты его от бед убереги!
Помоги сегодня каждый помоги,
Мы не зря в борьбе объединились
И в костре одном воспламенились,
Выбивая искры из груди!
Помоги, Единый, помоги:
Ты, Народ, который много может,
Забастовкой и борьбой поможет
Мир в душе своей установи!»
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября. С первых дней забастовки на работу на разных предприятиях не выходит около миллиона белорусов.