«При быстрой ходьбе не хватает воздуха, побаливают суставы, память плохо хранит недавние события» 6.11.2021, 21:31

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История бобруйчанина, который вместе с женой переболел коронавирусом.

Экс-журналист «Вечернего Бобруйска» Александр Удодов рассказал о том, как перенес коронавирус.

«Снова попасть в ковидную больницу очень и очень не хочу»

«Только после выписки из больницы я понял, до чего коварен этот COVID-19.

Почти год прошел с той поры, но последствия вируса чувствуются и сейчас. При быстрой ходьбе не хватает воздуха, побаливают суставы, память плохо хранит недавние события… А ведь до заражения думалось, что эта инфекция – наподобие гриппа или обыкновенной простуды, и ее запросто вылечить.

Сначала недомогание почувствовала жена, у нее была повышенная температура. По вызову пришла врач из поликлиники, выписала таблетки. Потом затемпературил по вечерам и я, причем, не слабо – больше 39 градусов. По гололеду добрался до поликлиники, а там – тьма народу. Наверное, именно такие учреждения и стали основным источником распространения этой заразы. Очереди в регистратуру, гардероб, к кабинетам врачей, никакой дистанции между пациентами, многие без масок...

Врач послушала меня, выписала какие-то лекарства более чем на 100 рублей, и все. Таблетки я принимал, но лучше не становилось, температуру сбивал не парацетамол, а только уколы-тройчатка. Пропали вкус и обоняние, что уже говорило о диагнозе. Еще раз сходили с женой в поликлинику, нам сделали снимки легких – все чисто.

Супруге все-таки дали направление больницу, а я в одиночку стал бороться с температурой, только безуспешно. В скорую я не звонил, но она приехала. Неотложку вызвала дочка, которая живет в Могилеве. Отвезли меня в приемный покой центральной больницы, отданной для лечения ковида. Еще раз сделали снимок, однако и он затемнения на легких не показал. Я засобирался домой, но предложили сделать обследование на компьютерном томографе. Оказалось, что у меня двусторонняя пневмония, поражено более половины легких.

В приспособленном под палату небольшом помещении нас было трое – пожилой сторож одного из предприятий, страдающий диабетом, сотрудник милиции и я. Времени хватало, поэтому не спеша общались, сидели в интернете, внук передал мне наушники, и я слушал аудиокниги. Нам по 2-3 раза в день ставили капельницы, кололи в живот кроверазжижающее, пичкали таблетками.

В первые дни у меня подскакивала большая температура, и ее по-прежнему сбивали уколами. Лежать старался на животе, как и требовали, но сатурация, то есть, содержание кислорода в крови, была низкой, и я опасался, что отправят на ИВЛ. Приходила женщина в белом халате и показывала нам, как делать гимнастику для улучшения работы легких.

Запаха и вкуса я не чувствовал, есть не хотелось. Не смотря на просьбы ничего не приносить, мне передавали продукты, но я относил их, кроме воды, жене, которая лежала этажом выше. Неудивительно, что похудел в больнице аж на восемь килограммов.

Постепенно температура нормализовалась, улучшилась сатурация, но после капельниц появилась другая беда – недержание желудочно-кишечного тракта. И это было самой большой проблемой, ведь на этаже только один туалет. Даже иногда ночью попасть в него было проблематично, потому что там сидел другой «коллега».

Одного моего соседа, с диабетом, перевезли в «морзоновку», другого выписали. Просился домой и я, но лечащий врач сказал немного повременить. В палату поселили нового соседа. Он рассказал, что до этого лечился в другой больнице, а когда выписали, украл в магазине пачку пряников, потому что хотелось есть. Ему дали трое суток ареста, но места для отбытия наказания якобы не было, и поэтому привезли сюда. Мужик был раньше судим, на работу его брать не хотели, от него ушла жена, а паспорт остался в съемной квартире, за которую не было чем хозяйке заплатить. Я отдавал ему свою больничную пайку, и он съедал все, а еще бегал в санузел курить. Когда при выписке мне принесли одежду, я отдал соседу пару пачек сигарет и рубля четыре денег «на проезд», а еще дал номер телефона потенциального работодателя – авось, повезет. Парень был очень доволен.

Кстати, нашел я в этой болезни и положительные моменты. Во-первых, 15 декабря, в день госпитализации, я бросил курить и скоро будет год, как даже не пробовал. Терпеть поначалу, конечно, очень непросто, зато со временем намного легче стало дышать, прекратился кашель. А еще меня отвернуло от водки, не переношу ее запах. Если и употребляю, то только цветные настойки, хотя они тоже на спирту.

По пути из больницы домой зашел в магазин и купил, чего захотелось: шампанского, конфет и пельменей. Но вкус всего этого страшно не понравился, а запаха не услышал. На даче еще до больницы я порезал прицеп дров. Думаю, буду колоть – разработаю легкие. Но расколю чурбаков пять – и одолевает одышка. Даже задыхался, поднимаясь на свой третий этаж.

Месяца через три-четыре у меня восстановились желудочно-кишечный тракт, обоняние и вкус, лучше стало с дыханием. Но снова попасть в ковидную больницу очень и очень не хочу. Я перенес несколько операций, только они, как говорится, цветочки по сравнению с этой заразой. А поэтому без колебаний сделали с женой прививки – говорят, что, если даже и подхватишь ковид, то лечение переносится легче».

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