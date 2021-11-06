В воскресенье днем ожидается до +12°С 6.11.2021, 21:39

Завтра на большей части территории страны пройдут дожди.

7-8 ноября погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды, пишет pogoda.by.

7 ноября на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+12°С.

8 ноября на большей части территории дожди, днем по северу страны возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +4..+10°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».