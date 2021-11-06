Так рушатся режимы Аббас Галлямов, kasparov.ru

6.11.2021, 22:26

Все нити, прежде связывавшие Муссолини с его соратниками, вдруг оказались порванными.

Когда ты начинаешь изучать подробности исторического заседания Большого фашистского совета, закончившегося падением Муссолини, первое, что бросается тебе в глаза, - это то, что диктатора вдруг перестали бояться.

Люди, ещё вчера целовавшие песок, по которому он ходил, не нашли в адрес дуче практически ни одного доброго слова. Далеко не все они хотели его падения; некоторые даже его поддержали. Тем не менее, чтение текстов выступлений позволяет увидеть, что причиной такой позиции всегда были собственные интересы говорившего, а вовсе не его желание услужить вчерашнему вождю. Друг друга эти люди опасались больше, чем Муссолини.

Сам он вдруг оказался для них лишь инструментом, который они пытались использовать против своих конкурентов. Каким-то непостижимым образом все нити, прежде связывавшие диктатора с его соратниками, вдруг оказались порванными. Он стал для них слишком обременительным.

Бывший вождь это, кстати, хорошо чувствовал и практически не сопротивлялся. Спорил, конечно, но как-то без энтузиазма. В его словах всё время сквозила какая-то обреченность.

В общем, удивительная и очень поучительная история о том, как умирают недемократические режимы...

Аббас Галлямов, kasparov.ru

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