Что еще должно случиться, чтобы белорусы остались дома?
- 6.11.2021, 22:58
Забастовка - действенный метод не позволить отобрать у нас страну.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо-крик души читателя:
- Люди, нас тут хотят продать оптом и в розницу! Мы мрем от коронавируса как мухи. На границе у нас творится какой-то ужас.
А мы все пытаемся к этому приспособиться? При этом упорно ходим на работку, чтобы не дай Бог ОМОН не похудел.
Что еще должно случиться, чтобы люди наконец-то возмутились и остались дома?, - задается вопросом белорус.