Что еще должно случиться, чтобы белорусы остались дома? 6.11.2021, 22:58

Забастовка - действенный метод не позволить отобрать у нас страну.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо-крик души читателя:

- Люди, нас тут хотят продать оптом и в розницу! Мы мрем от коронавируса как мухи. На границе у нас творится какой-то ужас.

А мы все пытаемся к этому приспособиться? При этом упорно ходим на работку, чтобы не дай Бог ОМОН не похудел.

Что еще должно случиться, чтобы люди наконец-то возмутились и остались дома?, - задается вопросом белорус.

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