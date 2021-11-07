В Багдаде совершили покушение на премьер-министра Ирака 2 7.11.2021, 8:12

2,274

Резиденцию атаковал заминированный беспилотник.

В Багдаде заминированный беспилотник атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. В результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении иракских военных говорится, что целью нападения была резиденция аль-Казыми, которая находится в «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Военные назвали атаку попыткой убийства премьера, однако его удалось вовремя эвакуировать.

Два правительственных чиновника сообщили агентству, что в результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения.

Источники в службах безопасности сообщили Reuters, что при атаке пострадали шесть сотрудников личной охраны премьер-министра.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».