В Багдаде совершили покушение на премьер-министра Ирака

В Багдаде совершили покушение на премьер-министра Ирака2
- 7.11.2021, 8:12
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Резиденцию атаковал заминированный беспилотник.
В Багдаде заминированный беспилотник атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. В результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении иракских военных говорится, что целью нападения была резиденция аль-Казыми, которая находится в «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Военные назвали атаку попыткой убийства премьера, однако его удалось вовремя эвакуировать.
Два правительственных чиновника сообщили агентству, что в результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения.
Источники в службах безопасности сообщили Reuters, что при атаке пострадали шесть сотрудников личной охраны премьер-министра.
Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.