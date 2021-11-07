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Врач рассказали, как быстро определить, болел ли человек коронавирусом

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  • 7.11.2021, 8:24
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Врач рассказали, как быстро определить, болел ли человек коронавирусом

Достаточно взглянуть на руки.

Врачи выяснили, что, взглянув на руки человека, можно безошибочно определить, болел ли он коронавирусом.

Об этом сообщает Mirror.

В частности, после перенесенного коронавируса на ногтях у пациента могут остаться заметные горизонтальные линии. Кроме того, нужно обращать внимание на углубление у основания ногтя – это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц, тоже говорят о том, что человек переболел COVID-19.

Еще один признак перенесенного коронавируса – это оранжеватый оттенок кончиков ногтей. Также тревожный признак – выпадение ногтя.

Глава Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер объяснила, что у заразившегося человека ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления. К счастью, они безвредны и со временем ногти отрастают.

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