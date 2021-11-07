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Илон Маск хочет продать 10% акций Tesla: все решит голосование в Twitter

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  • 7.11.2021, 8:30
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Илон Маск хочет продать 10% акций Tesla: все решит голосование в Twitter

Бизнесмен пообещал придерживаться итогов интернет-голосования.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск провел в Twitter опрос, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. На момент написания новости 54% пользователей проголосовали за.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — написал Маск.

Маск обещал придерживаться итогов голосования.

«Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — добавил он.

Ранее Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, чтобы побороть проблему голода в мире.

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