«У Таракана прогрессирует деменция»: Лукашенко пытается доказать, что он не «двойник» 21 7.11.2021, 8:38

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Абсурдный случай произошел в «красной» зоне больницы.

Радостно видеть, как у Таракана прогрессирует деменция. Он снял маску и пожал руку болеющей ковидом женщине, чтобы доказать, что он «настоящий», а не «двойник». Это произошло в «красной» зоне в больнице, пишет телеграм-канал «Водители 97».

Запомните уже наконец, маска в большей степени защищает не вас от вируса, а окружающих, в случае, если вы бессимптомно больны.

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