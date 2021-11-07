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«У Таракана прогрессирует деменция»: Лукашенко пытается доказать, что он не «двойник»

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  • 7.11.2021, 8:38
  • 26,374
«У Таракана прогрессирует деменция»: Лукашенко пытается доказать, что он не «двойник»

Абсурдный случай произошел в «красной» зоне больницы.

Радостно видеть, как у Таракана прогрессирует деменция. Он снял маску и пожал руку болеющей ковидом женщине, чтобы доказать, что он «настоящий», а не «двойник». Это произошло в «красной» зоне в больнице, пишет телеграм-канал «Водители 97».

Запомните уже наконец, маска в большей степени защищает не вас от вируса, а окружающих, в случае, если вы бессимптомно больны.

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