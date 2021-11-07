закрыть
7 ноября 2021, воскресенье, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Караник подтвердил, что среди чиновников вовсю идет итальянская забастовка»

4
  • 7.11.2021, 8:44
  • 27,448
«Караник подтвердил, что среди чиновников вовсю идет итальянская забастовка»

Распоряжение, отданное в Минске, на местах не выполняется.

Караник и Караев на встрече со студентами в Гродненском университете попытались рассказать, зачем был отменен масочный режим, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Караник, в частности, похвалился, что в Гродно не снимали объявления об отмене масочного режима, тем самым подтвердив, что в системе уже вовсю идет итальянская забастовка. Даже те, на кого опирается та самая вертикаль, открыто заявляют, что распоряжение, отданное в Минске, на местах не выполняется. Все дальнейшие цитаты это только подтверждают. Даже Караев в моменты, когда его не видит синепал, носит маску.

Караник: «Отмена масочного режима вызвала дискуссию в обществе и позволило донести нам свою точку зрения, что маску в общественных местах надо использовать, чтобы защитить окружающих от себя».

Караев: «Я вакцинировался уже два раза. Студентка меня спрашивает: «А почему же вы тогда в маске?» Я думаю: какая эгоистка! Во-первых, я защищают остальных от себя. А во-вторых, на входе в университет написано, что вход – в масках. Я соблюдаю правила этого заведения».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко