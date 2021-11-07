Как Ирак унизил Лукашенко 7 7.11.2021, 8:56

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О диктатора позорно вытерли ноги.

Вчера почетные консульства Беларуси в Ираке были закрыты максимально показательно и с чудовищной долей презрения к режиму Лукашенко. О него позорно вытерли ноги, пишет телеграм-канал CYNIC.

За таким шагом стоит не только борьба за права самих иракцев (до этого такой проблемы не возникало). Как сообщает восточный информатор, с иракской стороной была проведена беседа: ее вели представители европейского сообщества. Источник уточняет, что Европа поставила жесткие требования о прекращении нелегальной миграции через Беларусь, после чего на ковер был вызван МИД Беларуси, с которым вопрос "восточные братья" попытались решить полюбовно.

Урегулировать кейс беларуская сторона даже не пыталась.

В качестве мести за трупы собственным граждан, выговоры от ЕС и издевательства от ведомства Макея проводится следующий шаг: флаг лукашистской Беларуси с позором под светом Солнца и софитов снимается, а журналисты моментально публикуют данные кадры.

Мне удалось поговорить с теоретиками дипломатии - мнение у них идентичное. Таким шагом восточная сторона хотела намеренно и изощренно унизить белорусскую "официальную власть" (official authorities). Они утверждают, что флаги обычно снимают в экстремальных случаях, ночью и тихо, но в данном кейсе максимально использовали медийный ресурс, чтобы превратить дипломатическую ноту протеста в очевидный плевок в лицо Лукашенко.

Для "полюбовного" решения конфликта Минску предлагалось добровольно закрыть точки, в которых выдавались документы, по которым квазимигранты толпились на границе.

Багдад и Эрбиль сказали свое веское слово в этой игре с мигрантами - и проблема для режима состоит в том, что изначальной целью давления через мигрантов был ультиматум Европе, из-за которого Минск должны были пригласить за стол переговоров с Германией, Францией и Штатами. Теперь можно договориться с кем угодно по мигрантам, но все переговоры европейцев будут вестись напрямую с восточными странами, но не с Лукашенко лично

Все пошло не по плану, когда Европа начала звонить не в Дворец, а в Кремль и требовать "скрутить Лукашенко усы". Европейцы поняли, что от Москвы помощи ждать не стоит - та ограничилась Сирией, а остальное - якобы не контролирует.

После чего, опять же, вместо диалога с Минском, Европа идет на сделку с Востоком, продолжая договариваться "сквозь Лукашенко".

МИД Беларуси продолжает таинственно молчать и не комментировать ситуацию, хотя его публично унизили и опустили в прямом эфире. Иракцы - за права и свободы граждан против диктатуры самодура Лукашенко. Насколько исказился мир за последние 2 года...

Краткая заметка белорусского МИДа о "дальнейшем перспективном сотрудничестве" выглядит как очередная ложь. Это идентично как после изнасилования говорить о том, что был осуществлен акт демонстрации близости, любви, единения, открытости и возбуждения. Причем в случае с Беларусью так помпезно описывает ситуацию именно изнасилованная сторона, пытаясь сохранить лицо среди "своих", а "чужим" - не дав повод для смеха.

Теперь стоит предположить, что за публичные унижения будут страдать мигранты, застрявшие на границе. Лукашенко обожает мучить народ - неважно какой, поэтому очередные казусы нас только ожидают...

А мигранты, наконец, должны осознать, кто и зачем их подставил, кто у них украл деньги, затем вышвырнул на границе и грозил смертью... Минск сейчас постепенно превращается в один большой миграционный центр, но это ведь значит, что любой перегиб (а связь у мигрантов тесная) может выразиться во вполне дивном противостоянии силовиков и самих мигрантов, которые всего лишь потребуют исполнения обязательств либо возвращения денег. Конфликт, конечно, может быть разрешен в двустороннем порядке, но Лука не умеет давать заднюю, поэтому прорыв границы продолжает маячить на горизонте, а помимо него (пока не в фокусе) важным эмоциональным (но все-таки теоретическим) фактором остается "Митинг мигрантов", разогнать который будет проблематично...

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