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Во время акций в поддержку Саакашвили в Грузии умер мужчина

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  • 7.11.2021, 9:37
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Во время акций в поддержку Саакашвили в Грузии умер мужчина

ЧП произошло в Рустави.

Во время акций у Руставской тюрьмы в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили умер мужчина. Сначала ему стало резко плохо, его госпитализировали.

Об этом сообщает «Рустави 2».

«Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Протестующему стало плохо на акции протеста, после чего его забрала скорая помощь. На акции протеста граждане требовали отпустить Саакашвили.

Саакашвили продолжает голодовку более месяца. Адвокаты и врач политика заявили, что его состояние ухудшилось, ему сделали переливание крови. Бывший президент Грузии отказывается лечиться в тюремной клинике.

В поддержку Саакашвили в Грузии проходят множество акций.

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