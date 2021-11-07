Во время акций в поддержку Саакашвили в Грузии умер мужчина

Во время акций в поддержку Саакашвили в Грузии умер мужчина1
- 7.11.2021, 9:37
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ЧП произошло в Рустави.
Во время акций у Руставской тюрьмы в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили умер мужчина. Сначала ему стало резко плохо, его госпитализировали.
Об этом сообщает «Рустави 2».
«Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется.
Протестующему стало плохо на акции протеста, после чего его забрала скорая помощь. На акции протеста граждане требовали отпустить Саакашвили.
Саакашвили продолжает голодовку более месяца. Адвокаты и врач политика заявили, что его состояние ухудшилось, ему сделали переливание крови. Бывший президент Грузии отказывается лечиться в тюремной клинике.
В поддержку Саакашвили в Грузии проходят множество акций.