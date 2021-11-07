Белорусам на телефоны стали приходить странные сообщения о COVID-19 и мигрантах

Белорусам на телефоны стали приходить странные сообщения о COVID-19 и мигрантах3
- 7.11.2021, 9:44
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Фотофакт.
Белорусам на мобильные телефоны начали приходить необычные сообщения о COVID-19 и мигрантах, сообщает телеграм-канал «Баста!».
В них от имени Минздрава говорится про «значительный рост COVID-19, вызванный временным пребыванием граждан из стран Ближнего Востока». Кроме того, организаторы рассылки рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.
«То есть, они в курсе, что контрабанда людей, затеянная синепалым, попутно убивает белорусов, но делать с этим никто ничего не собирается.
Друзья, помогите себе сами, останьтесь дома!», — пишет телеграм-канал.