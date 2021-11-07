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Белорусам на телефоны стали приходить странные сообщения о COVID-19 и мигрантах

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  • 7.11.2021, 9:44
  • 20,536
Белорусам на телефоны стали приходить странные сообщения о COVID-19 и мигрантах

Фотофакт.

Белорусам на мобильные телефоны начали приходить необычные сообщения о COVID-19 и мигрантах, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В них от имени Минздрава говорится про «значительный рост COVID-19, вызванный временным пребыванием граждан из стран Ближнего Востока». Кроме того, организаторы рассылки рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.

«То есть, они в курсе, что контрабанда людей, затеянная синепалым, попутно убивает белорусов, но делать с этим никто ничего не собирается.

Друзья, помогите себе сами, останьтесь дома!», — пишет телеграм-канал.

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