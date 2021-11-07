«Только стачка — путь к свободе»: в Варшаве поддержали бастующую Беларусь 7.11.2021, 10:06

1,240

Представители диаспоры вышли на акцию к белорусскому посольству.

Вчера в Варшаве возле посольства Беларуси прошла акция в честь героя Андрея Зельцера. Были зажжены свечи на 40-й день его гибели, сообщает телеграм-канал БОР.

Также протестующие вышли в поддержку вольных белорусов несогласных с режимом Лукашенко.

«Только стачка — путь к свободе! Только сопротивление — путь к победе! Это единственный бескровный вариант спасти нашу независимость.

Жыве Беларусь! Бастуй, Беларусь!», — заявили участники акции.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».