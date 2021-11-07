Медики назвали еще один орган, который серьезно страдает от коронавируса 7.11.2021, 10:14

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COVID-19 бьет не только по легким.

Коронавирусная инфекция бьет не только по легким, но может очень негативно влиять на почки.

По оценкам специалистов, именно на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов при Covid-19.

К такому выводу пришли французские ученые, пишет «Апостроф».

Инфекция воздействует на клетки системы почечных канальцев. О поражении почек говорит повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов.

Согласно выводам авторов исследования, у больных COVID-19 могут возникнуть боли в костях и снизиться их плотность из-за потери фосфатов. Также у них может наблюдаться повышенная кислотность крови.

Среди других симптомов коронавирусного поражения почек — частое мочеиспускание (полиурия), обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость, вызванная потерей клеточной энергии.

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