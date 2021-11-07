В Беларуси произошел массовый сбой в работе банковских карточек и терминалов 5 7.11.2021, 10:21

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Что случилось?

В субботу, 6 ноября, читатели Onlíner из разных городов Беларуси стали сообщать о том, что оплата карточками в магазинах не проходит. При этом на сайтах Банковского процессингового центра и системы ЕРИП никаких сообщений о технических работах или сбоях нет. Узнали, что происходит.

«В БПЦ какие-то проблемы. Не проходят операции по картам разных банков. Говорят, проблема со стороны эквайера. Недавно операции пошли, видимо, решился вопрос», — сообщает читатель.

«В районе часа дня не действовали терминалы в магазинах „Белмаркет“ и „Остров чистоты“. Продавцы говорят, такое еще много где. Также не работали банкоматы, даже не пытались принять карту. В 13:30 поехал в Dana Mall и зашел в „Остров чистоты“, а там уже висели объявления, что терминалы не работают», — говорит Константин.

«Не смогла сегодня расплатиться в гипермаркете „Корона“. Пришлось отменить покупки», — рассказала Onlíner читательница Марина. Чуть позже в магазине стали объявлять о том, что оплата по карте не принимается: не работают терминалы.

Мы обратились за пояснениями в БПЦ и ЕРИП. В ЕРИП сообщили: все «работает штатно». Там же дополнили, что «по вопросу функционирования банковских терминалов необходимо обращаться в соответствующий банк».

«Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что в настоящий момент времени наблюдается частичная неработоспособность терминального оборудования Ingenico. Команда ОАО „Банковский процессинговый центр“ делает все возможное для устранения проблемы и восстановления работоспособности в кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в БПЦ в 16 часов дня.

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