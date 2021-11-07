Боровлянские партизаны предупредили Лукашенко и Путина 1 7.11.2021, 10:49

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Жители поселка под Минском вышли на акцию.

Партизаны Боровлян вышли на акцию с предупреждением для Лукашенко и Путина, сообщает «Наша хваля».

«Мы молчим, пока два престарелых диктатора играют в свои карточные игры и «несгибаемый» прогибается под дудочку «бункерного».

И если мы продолжим молчать, мы останемся без РОДИНЫ!

СОПРОТИВЛЯЙСЯ БЕЛАРУСЬ!

Говорят, для диктаторов в аду есть особый котел. И там давно ждут последнего диктатора Европы», — заявили участники акции.

Напомним, 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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