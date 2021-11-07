Предпринимателей обязали закупить кассовые аппараты, но оказалось, что в Беларуси их не хватает 7.11.2021, 10:58

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А те, что есть, в холодную погоду выходят из строя.

Предприниматели, которых обязали до 10 октября обзавестись кассовыми терминалами или платежными кассами, столкнулись с нехваткой этого оборудования. Об этом бизнес рассказал на одном из последних заседаний рабочей группы по деятельности ИП при Минэкономики. Ранее чиновники ввели «отсрочку» по установке терминалов, но с нюансами, пишет zerkalo.io.

Кого обязали установить терминалы и какую «отсрочку» по ним ввели

Напомним, к 10 октября кассовыми терминалами или платежными кассами нужно было обзавестись предпринимателям и компаниям, которые продают непродовольственные товары на ярмарках, на рынках (торгующих продуктами, в том числе сельхозпродукцией, это не коснется), а также продают фрукты и овощи в палатках, с лотков. Такое требование также ввели для тех, кто обучает несовершеннолетних (речь в том числе про репетиторов), а также сдает в аренду жилье, садовые домики, дачи (в том числе квартиры на сутки).

За нарушение сроков по установке оборудования грозили штрафом.

7 октября в Министерстве по налогам и сборам заявили, что вводят «отсрочку» — до 1 февраля 2022 года. Но были нюансы: воспользоваться этой поблажкой смогут только те, кто заключит договор на подключение и обслуживание такого оборудования. В ведомстве ссылались на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса и на стремление не допустить напряженность в предпринимательской среде. В МНС уточняли, что вводят такое поблажки для «создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что может повлечь недопоступление платежей в бюджет».

Нехватка терминалов и их (не) работа на морозе. На что жалуется бизнес

На заседании рабочей группы при Минэкономики обсудили среди прочего проблемы установки кассового оборудования. В ведомстве уточняют, что большинство ИП проигнорировали нововведение. Среди причин этого — возможные изменения по налогам для ИП. Напомним, ранее сообщалось, что из-за анонсированных налоговых новшеств некоторые предприниматели заявляли о готовности закрыться.

Бизнес пожаловался в Минэкономики на отсутствие в продаже кассовых суммирующих аппаратов в достаточном количестве. ИП также рассказали про форс-мажорные обстоятельства — неблагоприятные эпидемиологические условия на фоне пандемии COVID-19. Еще одна проблема — вопросы по работе кассовых терминалов при низкой температуре, что не предусмотрено условиями эксплуатации оборудования.

Предприниматели также недовольны отсутствием «должного информирования и алгоритма действий в случаях выхода кассового оборудования из строя».

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