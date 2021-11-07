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Павел Дуров объявил о введении платной подписки в Telegram

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  • 7.11.2021, 11:16
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Павел Дуров объявил о введении платной подписки в Telegram

Она позволит отключать рекламу.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в ноябре в мессенджере появится функция, позволяющая отключать официальные рекламные объявления в Telegram.

– Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram, — написал Дуров.

Он также сообщил, что авторы телеграм-каналов предлагали добавить функцию, позволяющую выключить рекламные объявления в определенном канале. По словам основателя Telegram, команда мессенджера просчитывает «экономические условия этой опции».

– Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале, — добавил Дуров.

В октябре Павел Дуров объявил, что вскоре в телеграм-каналах появятся рекламные сообщения, которые будет размещать администрация мессенджера. 4 ноября Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления, разместив в крупных каналах сообщение, опубликованное в канале Дурова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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