В Могилеве прямо в машине скорой помощи пациент набросился на санитара с кулаками
- 7.11.2021, 11:23
- 1,994
Мужчина не хотел ехать в больницу.
Санитар одного из медучреждений Могилева написал заявление в милицию, что его избил незнакомец. Инцидент произошел прямо в машине скорой помощи, сообщают «Сильные новости».
Драку затеял 57-летний мужчина. Как выяснилось, он был пьян, когда ему стало плохо. Родные вызвали скорую, но могилевчанину это не понравилось. Он стал препираться с медиком, а затем его избил. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.