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В Могилеве прямо в машине скорой помощи пациент набросился на санитара с кулаками

  • 7.11.2021, 11:23
  • 1,994
В Могилеве прямо в машине скорой помощи пациент набросился на санитара с кулаками

Мужчина не хотел ехать в больницу.

Санитар одного из медучреждений Могилева написал заявление в милицию, что его избил незнакомец. Инцидент произошел прямо в машине скорой помощи, сообщают «Сильные новости».

Драку затеял 57-летний мужчина. Как выяснилось, он был пьян, когда ему стало плохо. Родные вызвали скорую, но могилевчанину это не понравилось. Он стал препираться с медиком, а затем его избил. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.

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