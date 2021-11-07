На развалинах российской дипломатии Телеграм-канал «Серпом По»

7.11.2021, 11:29

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Как же низко пала РФ при Путине.

На первый взгляд могло показаться, что приезд в Россию отставного кадрового дипломата, а в настоящее время директора ЦРУ Уильяма Бернса - обычный межгосударственный визит.

Но это только видимость. Организованная через CNN утечка вскрыла истинную причину визита – Америку беспокоит возможная новая военная авантюра властей нашей страны против Украины. Это главное, и это почти все.

Кстати, утечка – это дипломатический ход в ответ на пропаганду властей России. Через госСМИ встречи Бернса с Патрушевым-Нарышкиным преподносились так, чтобы создать впечатление: США налаживают с нашей страной долгосрочные отношения в сфере безопасности.

На деле имел место профессиональный зондаж на разном уровне российских «партнеров», говоря языком Путина (которого Бернс, к слову, отлично знает, почитайте его мемуары The Back Channel, переведенные на русский). А также выяснение намерений московских деятелей, желание понять расстановку сил в российских верхах, представить, насколько далеко они могут зайти в своем силовом блефе, и, соответственно, выработать на будущее тактику Америки на украинском направлении. Вероятно, двух неопытных в дипломатических делах чиновников (если судить по их интервью) – Патрушева и Нарышкина - американцы неплохо «отжали» в ходе этих бесед. Сами-то они, не имея дипломатического опыта, не поняли, верно, что общались не с себе подобным «мастером плаща и кинжала».

Нельзя не огорчиться, видя, до чего довели нынешние российские деятели отношения с Соединенными Штатами за прошедшие 20 лет. И насколько деградировала российская дипломатия, МИД России, за эти годы – в содержательном, административном и личном качестве. Превратившись в драный «приводной ремень», в «чего изволите», лишившись всякого самостоятельного значения, а вместе с ней и уважения мыслящей части общества.

Можно ли было представить, что в годы Горбачева, Ельцина, да и раннего правления Путина, высокие американские гости приезжали в Москву вести переговоры не о глобальных вопросах, а об одной частной теме – предотвращении новой войны в Европе на территории Украины. Как с бандитами. Других тем для бесед не осталось.

Как низко пала Россия.

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