Жители Витебска поддержали общенациональную забастовку 7.11.2021, 11:32

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Партизаны провели вдохновляющую акцию.

чЖители Витебска провели акцию в поддержку общенациональной забастовки, сообщает «Наша хваля» .

«Витебск за забастовку! Не сдаемся, змагары!», — заявили витебские партизаны.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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