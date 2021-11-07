В далекой галактике ученые нашли элемент, содержащийся в человеческих зубах 7.11.2021, 11:39

Звездное скопление находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли.

Астрономам впервые удалось найти в достаточно далекой галактике, которая находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет, фтор. Данное вещество в большом количестве содержится в костях и зубах человека.

Об этом сообщает CTV News.

Фтор, как и многие другие вещества, которые присутствуют в Солнечной системе, был образован непосредственно в ядрах звезд. Они высвободили элемент после того, как случился достаточно сильный звездный взрыв. В то же время специалисты вплоть до сегодняшнего дня не могут объяснить, как именно произошло образование фтора внутри звездного ядра.

Астрономы воспользовались комплексом радиотелескопов ALMA для того, чтобы установить, что в газовых облаках галактики NGP-190387 фтор присутствует в качестве фтористого водорода. Стоит отметить, что образовалась данная галактика очень давно. На тот момент Вселенной было не более 1,4 миллиарда лет.

Наиболее вероятными очагами возникновения фтора могут быть звезды Вольфа-Райе. Они отличаются невероятно большой массой, а живут буквально несколько миллионов лет. Это совсем немного, особенно если сравнивать с тем, что Вселенная существует уже 13 миллиардов лет. Последнее исследование продемонстрировало то, что догадки ученых оказались верными.

К другим возможным источникам фтора эксперты относят те звезды, которые находятся на достаточно позднем этапе эволюции. Это могут быть объекты пульсирующего характера, масса которых в несколько раз больше, чем масса Солнца.

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