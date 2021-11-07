Закипела и Босния 7.11.2021, 11:48

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Над страной снова замаячила тень гражданской войны?

Главный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине предупредил, что стране грозит неминуемая опасность распада и существует «очень реальная» перспектива возврата к конфликту, пишет haqqin.az.

В отчете для ООН, который попал в распоряжение корреспондента The Guardian, Кристиан Шмидт, верховный представитель Боснии и Герцеговины, сказал, что, если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать свою собственную армию, разделив национальные вооруженные силы на две части, понадобится еще больше международных миротворцев, чтобы остановить сползание к новой войне.

Международные миротворческие обязанности в Боснии в настоящее время возложены на остаточные силы ЕС (EUFOR) численностью всего 700 человек. НАТО тоже сохраняет там официальную базу со штаб-квартирой в Сараево.

Напомним, что в национальном составе БиГ представлены две основные группы с исторически выраженным конфронтационным настроением. В 2,5 миллионной стране более половины населения составляют этнические сербы, исповедующие православие, немногим меньше 800 тысяч – мусульмане, чуть более 600 тысяч – хорваты, в большинстве своем, католики. Другие национальные меньшинства – это словенцы, черногорцы, албанцы, македонцы и венгры.

Новый годовой мандат обоих контингентов миротворцев будет продлен на этой неделе в Совете Безопасности ООН. Однако, Россия пригрозила заблокировать резолюцию, если все ссылки на высокопоставленного представителя не будут удалены, что может подорвать авторитет К. Шмидта как наблюдателя за Дейтонским мирным соглашением 1995 года.

В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Кристиан Шмидт, бывший министр правительства Германии, предупредил, что Босния столкнулась с «величайшей экзистенциальной угрозой послевоенного периода».

Лидер боснийских сербов Милорад Додик угрожает выйти из государственных институтов, включая национальную армию, созданную с международной помощью за последнюю четверть века, и воссоздать сербские силы.

14 октября М. Додик заявил, что заставит боснийскую армию уйти из Республики Сербской (сербская половина Боснии), окружив ее казармы, и что, если Запад попытается вмешаться военным путем, у него будут «друзья», которые обещали поддержать их.

Полиция боснийских сербов в прошлом месяце провела «контртеррористические» учения на горе Яхорина, откуда сербские силы бомбили Сараево во время осады 1992-1995 годов.

«Это равносильно отделению без объявления об этом», – написал К. Шмидт в отчете, представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в пятницу. Он сказал, что действия Додика «ставят под угрозу не только мир и стабильность страны и региона, но – если международное сообщество не ответит на них - могут привести к отмене самого (Дейтонского мирного) соглашения».

Высокий представитель заявил, что возможны столкновения между национальными правоохранительными органами Боснии и полицией боснийских сербов.

«Если вооруженные силы БиГ (Боснии и Герцеговины) разделятся на две или более армии, уровень международного военного присутствия потребует переоценки», – предупредил Шмидт. – «Отсутствие реакции на текущую ситуацию поставит под угрозу (Дейтонское соглашение), а нестабильность в БиГ будет иметь более широкие региональные последствия», – сказал он. – «Перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны».

Предупреждения Шмидта прозвучали в то время, когда Совет Безопасности ООН готовил свою ежегодную резолюцию о продлении миротворческого мандата EUFOR и штаб-квартиры НАТО для голосования в среду.

Кремль выступил против назначения Кристиана Шмидта Советом по установлению мира, – специальной многонациональной организацией, созданной для выполнения Дейтонского мирного соглашения, и отказывается признать его власть.

«Я подозреваю, что на самом деле Россия хочет подорвать авторитет офиса высокого представителя, помешав ему проводить брифинг для совета», – сказал дипломат, близкий к дискуссии.

Курт Бассуенер, соучредитель и старший сотрудник Совета по политике демократизации, базирующегося в Берлине аналитического центра, сказал:

«Похоже, что американцы, британцы и французы фактически договорились убрать ссылки на высокопоставленного представителя, которые были частью шаблонного, стандартного языка во всех предыдущих резолюциях». Он добавил: «И, хотя с юридической точки зрения, это не наносит ущерба высокопоставленному лицу, с политической точки зрения, это чертовски важно».

Даже если мандат EUFOR будет продлен, в ЕС не будет особого желания усилить небольшие силы, оставшиеся в Боснии. Некоторые государства-члены, в частности Венгрия, поддерживают Додика.

«Я думаю, он готов сделать ставку на возможность того, что, сколь бы невероятной она ни была, ему это сойдет с рук. По сути дела, он быстро будет создавать новые ситуации на местах, рассчитывая на то, что путаница и промедление охватят как Сараево, так и международное сообщество, и в конечном итоге, для него не будет значимых международных последствий», – сказал Ясмин Муянович, боснийский политолог.

Заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар заявил Конгрессу на прошлой неделе, что США работают с ЕС, чтобы «обеспечить последствия любых незаконных или дестабилизирующих действий» в Боснии. Но неясно, поддержит ли администрация Байдена возвращение к миротворческой деятельности НАТО.

Алида Врачич, глава базирующегося в Боснии аналитического центра Populari, сказала, что постоянное и усугубляющееся ощущение кризиса позволяет лидерам страны скрывать свою неспособность управлять государством.

«Додик взбесился, но все вместе политики надеются выиграть очки в этом кризисе, и граждане, как и ожидалось, являются единственными проигравшими», – сказала Врачич. – «Это обсуждение пригодится, поскольку оно срывает все значимые дискуссии, такие, как тот факт, что Сараево задыхается от смога, что (региональные правительства) присвоили деньги во время кризиса COVID-19, что число погибших в Сараево больше, чем во время войны, то, что половина страны живет в бедности, что мы завершили ровно ноль реформ, что в парламенте уже несколько месяцев не обсуждается ни один закон».

Именно такая ситуация подталкивает радикалов к действиям, которые могут запустить необратимый процесс. Над Боснией и Герцеговиной снова замаячила тень гражданской войны.

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