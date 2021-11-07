Мнение: Лукашенко в Эрбиле намеренно решили унизить 7.11.2021, 12:02

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А что же молчит ведомство Макея?

Почему Ирак закрыл почетные консульства Беларуси?

Это скорее все-таки символический жест, который должны оценить в Брюсселе и Берлине: за «спасибо» иракская сторона явно не работает, пишет в своем телеграм-канале немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Багдад демонстрирует ЕС свою готовность и решимость бороться с нелегальной миграцией. И в своем показном рвении в иракском Курдистане зашли далеко: официальный флаг Беларуси могли снять тихо ночью, но сделали это при свете дня, да еще и позволили заснять. Официальный Минск в Эрбиле намеренно решили унизить.

У режима Лукашенко была в начале недели возможность самому закрыть свои представительства и избежать вчерашнего позора. На этот шаг упрямцы из Минска, однако, не пошли.

А что же ведомство Макея? Оно молчит и уверен, что будет молчать и дальше. Это же Багдад и Эрбиль, а не Вильнюс и Рига; это, как любят повторять российские и беларусские пропагандисты, другое…

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