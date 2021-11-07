Требуют ли в Беларуси от пассажиров поездов и самолетов быть в защитных масках? 7.11.2021, 12:14

Информация от БелЖД и «Белавиа».

В Беларуси с 9 октября вводили масочный режим, но через 13 дней после вмешательства в этот вопрос Лукашенко его отменили. После этого в городском общественном транспорте сняли объявления о необходимости носить маски. На сайте БелЖД тем временем предупреждают при онлайн-покупке билетов, чтобы пассажиры при проезде не забывали надеть маску.

Журналисты zerkalo.io поинтересовались, требуют ли в поездах и самолетах находиться в защитных средствах. Напомним, ВОЗ с самого начала эпидемии коронавируса рекомендовал выработать привычку носить маски в людных местах, это снижает риск заразиться коронавирусом.

На сайте БелЖД при онлайн-покупке билетов написано: «Уважаемые пассажиры! В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции напоминаем Вам о необходимости использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и антисептических средств. При посадке в поезд и проезде не забудьте надеть защитную маску».

В контакт-центре БелЖД уточнили, что «ношение маски носит рекомендательный характер». На уточняющий вопрос, какая ситуация с защитными средствами в поездах, которые идут в Россию, в контакт-центре ответили: «В международном сообщении также при проезде рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты».

Что касается самолетов «Белавиа», то в контакт-центре компании сообщили, что «ношение маски обязательно на борту самолета. Отдельных требований к типу маски нет».

Напомним, с самого начала эпидемии коронавируса ВОЗ рекомендовал выработать привычку носить маски в людных местах. Тогда в организации отмечали, что они являются ключевым барьером для передачи инфекции и спасают жизнь. Во время четвертой волны коронавируса эта рекомендация не теряет актуальности. Маски снижают вероятность заражения коронавирусом.

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