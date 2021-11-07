Психолог Алла Мартинович о забастовке: Сейчас наступил самый ответственный момент 7.11.2021, 12:27

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Стачка — это верный шаг для Беларуси, чтобы сохранить суверенитет.

Психолог Алла Мартинович в своем видео обратилась к белорусам:

— Дорогие белорусы, сейчас наступил самый сложный и ответственный момент в нашей жизни — продажа суверенитета нашей страны и потеря ее независимости, за которую мы так отчаянно боролись весь последний год.

Мы сделали свой выбор и не сдались. Забастовка и уход на карантин — осознанная мера сохранить здоровье себе и близким. Это серьезная ломка национальных стереотипов: работать всю жизнь за гроши, но это последний мирный и верный шаг для Беларуси сохранить ее суверенитет, остановить диктатуру и вернуть из тюрем сотни невинных людей к своим семьям.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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