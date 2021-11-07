Бравый солдат Фейк 2 7.11.2021, 12:40

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Что рассказывают о коронавирусе российские пропагандисты в Германии.

«Российская пропаганда находится в стратегически затруднительном положении, — пишет один из редакторов немецкого общественного телевидения ARD Патрик Гензинг. — Пока государственный канал RT разжигает страхи перед вакцинацией от коронавируса в Германии, в России рекламируется вакцинация».

Действительно, в Германии RT — отдушина антиваксеров: публикации канала много и с удовольствием репостят и обсуждают в профильных Facebook-группах, где собираются противники вакцинации. YouTube-канал RT DE еще в конце сентября был заблокирован из-за нарушений в отношении ложной информации о коронавирусе, пишет «Новая газета».

В своем решении о блокировке YouTube сослался на четыре материала. Конечно, RT DE пишет и снимает о коронавирусе гораздо больше — и среди этих материалов очень много экспертов, рассуждающих о бессмысленности ограничений и масок, а также страшилок о вакцинах. Это вызывает озабоченность в Германии — особенно с учетом того, что аудитория канала растет в первую очередь в социальных сетях.

Организация «Альянс по защите демократии» при Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов (внесен в РФ в список нежелательных организаций. — Ред.) изучил материалы канала за время пандемии. По данным «Альянса», до того как канал RT DE был удален с YouTube, из десяти самых популярных видео, опубликованных с марта, девять содержали критическую информацию о вакцинах. То же самое касается популярных сообщений канала в Twitter — вот лишь несколько примеров:

«Более 40 человек скончались в течение двух недель после получения второй дозы вакцины»;

«Сотни людей заболевают после вакцинации Pfizer/BioNTech»;

«Три смерти после вакцинации в Кельне».

В Facebook материалы RT DE отлично расходятся по профильным группам антипрививочников.

Согласно исследованию «Альянса по защите демократии», две группы, которые чаще всего ретвитят контент канала, — это группы с говорящими названиями Widerstand gegen den corona-wahn («Сопротивление корона-безумию» — в данный момент группа удалена) и Ich misstraue der Regierung! («Я не доверяю правительству!»).

Вот репостнутая во второй группе колонка с сайта RT DE.

«Очевидно, что высокие показатели вакцинации никак не влияют на цифры коронавируса, — начинается текст. — На протяжении месяцев это становится все более очевидно в отношении разных стран, в их числе Германия. Даже исследователи из уважаемого Гарвардского университета это обнаружили. Но федеральному правительству на это плевать. Оно хочет усложнить жизнь невакцинированным».

Или, например, статья об опасностях вакцины Pfizer, написанная со ссылкой на материалы Project Veritas — американского праворадикального движения активистов, известного своей любовью к теориям заговора. В статье подробно изложено содержание 10-минутного видеоролика Project Veritas с участием троих человек, представленных сотрудниками Pfizer. Один из них рассказывает, что естественный иммунитет, выработанный после болезни, лучше иммунитета, приобретенного в результате вакцинации. Его коллега жалуется, что работает «на плохую компанию», потому что там «все дело в прибыли».

Другая статья — о бывшей супруге врача и депутата бундестага Карла Лаутербаха, который регулярно выступает в качестве эксперта по вопросам коронавируса и поддерживает ограничительные меры. Экс-супруга политика, эпидемиолог Ангела Шпельсберг, чье мнение подробно разбирает RT DE, уверена, что опасность вируса сильно преувеличена. «В этом сезоне мы стали свидетелями чуть более 9 тысяч смертей от коронавируса, — говорит она в материале. — Но в 2017–2018 годах у нас была волна гриппа, которая унесла 25 тысяч жизней. Это значит, что мы находимся в диапазоне нормальной смертности от гриппа».

Остальные группы, в которых активно репостят материалы RT DE, похожи — например, группа с названием «Вакцины — нет, спасибо!». Кроме того, контент канала популярен среди сторонников националистической партии «Альтернатива для Германии», которая — единственная среди представленных в парламенте партий — занимает противоречивую и часто противоречащую официальной позицию по ограничениям и вакцинации.

Авторы исследования «Альянса по защите демократии» отмечают: между всплеском антипрививочных настроений и растущей популярностью RT в Германии однозначно есть прямая связь.

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