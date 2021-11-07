Институт Роберта Ленсинга: Кремль использует Беларусь для организации террористических ячеек в Европе 9 7.11.2021, 12:49

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Аналитики обратили внимание на инциденты, произошедшие на польско-белорусской границе.

Беларусь может быть источником поставки в страны Европы боевого оружия и членов террористических организаций. При этом, операции такого уровня на границе Беларуси с Польшей не могут осуществляться Минском в одиночку, а находятся под управлением Кремля по схемам, отработанным во время Холодной войны, тогда Москва осуществляла инфильтрацию боевых групп и оружия в страны Западной Европы для дестабилизации ситуации в случае необходимости.

Об этом сообщает Институт Роберта Ленсинга, информирует «Цензор.НЕТ».

Инцидент, который произошел на польско-белорусской границе в ночь с 1 на 2 ноября и характеризуется польскими властями как «вторжение» на польскую территорию со стороны Беларуси людей в форме, вооруженных длинноствольным оружием, по мнению экспертов Института Роберта Ленсинга, может предполагать организованную переброску в Европу боевых групп для организации спящих террористических или боевых ячеек.

«Кроме того, вооружение таких групп и их отход на территорию Беларуси после обнаружения польскими пограничниками означает, что их целью не является получение убежища в странах Европы, а цель проникновения в Европейский Союз не является гуманитарной», — пишет издание.

При этом, как сообщает издание, лица, которые прибыли в Беларусь, а затем предприняли попытку пересечь польскую границу, могли получить длинноствольное оружие только в самой Беларуси. Ведь мигранты, прибывшие в Беларусь для дальнейшей переправки в страны Европы, не могли привезти его с собой, и тем более приобрести его в Беларуси. Они могли получить его только от белорусских силовиков или с территории России через агентуру в пограничной службе Беларуси или КГБ этой страны.

«Нельзя исключать вероятность того, что группы, которые проникли за последние 4 месяцев в Западную Европу переправили туда взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы для совершения террористических актов и диверсий в регионе с целью изменения политического паттерна и популяризации политических сил, которые поддерживаются Россией», — резюмирует издание.

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