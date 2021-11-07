Названы 12 лучших продуктов для здоровья щитовидной железы 1 7.11.2021, 13:17

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В них содержится йод, цинк и жирные кислоты.

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, необходимых для нормального обмена веществ, клеточного роста и сердечно-сосудистой системы. Для правильной работы щитовидки важно, чтобы в организм поступал йод, цинк, жирные кислоты, пишет udf.name.

В каких продуктах содержится наибольшее количество этих веществ?

Красная рыба

В красной рыбе содержится много полезных кислот Омега-3. Старайтесь есть продукт в небольшом количестве каждый день, лучше вечером. Можно кушать как слабосоленую рыбу, так и приготовленную – отварную или тушеную.

Если не хотите есть рыбку ежедневно, устраивайте один или два раза в неделю «рыбный» день. Это пойдет на пользу не только щитовидной железе, но и всему организму в целом.

Шпинат

Шпинат – это трава, которая относится к овощным культурам. Его листья содержат огромное количество полезных веществ: углеводы, белки, бета-каротин, насыщенные и ненасыщенные жирные и органические кислоты, витамины А, В, С, К, Е, РР, Н, крахмал, клетчатку, микроэлементы. При приготовлении витамины в шпинате практически не теряются, поэтому употреблять его можно как в сыром виде, так и в составе различных блюд.

Крабовое мясо

Мясо краба (свежее и консервированное) содержит цинк и витамин В12. Эти вещества стимулируют иммунитет организма и поддерживают работу щитовидной железы. Крабовое мясо – диетический продукт. Поэтому его можно кушать с удовольствием и не беспокоиться о своей фигуре.

Яблоки

Яблоки защищают щитовидку от раковых клеток. Есть их нужно обязательно с кожурой, там сосредоточено наибольшее количество витамина В17. Не стоит выбрасывать и семечки – в них до 15% жирного масла и йода.

Бананы и абрикосы

При нехватке в рационе тирозина невозможно нормальное образование гормонов. Этой аминокислоты очень много в бананах и абрикосах. Также она есть в авокадо, киви и инжире. Приготовьте из этих фруктов салат, посыпьте сверху подсолнечными семечками (не более 30 г) – и щитовидная железа получит необходимое ей количество тирозина.

Морская капуста

Морская капуста, или ламинария, лидирует по содержанию йода, который жизненно необходим для работы щитовидной железы. Ламинария легко усваивается, она низкокалорийна, повышает свертываемость крови и понижает холестерин. Чтобы восполнить суточную норму йода, нужно съедать 60 г морской капусты в день.

Хурма

Этот яркий сезонный фрукт имеет богатый состав: йод, магний, натрий, железо, витамины А, С, Р. По содержанию железа хурма превосходит яблоки. Помимо помощи щитовидной железе, фрукт также очищает кровеносные сосуды. В день достаточно съедать один плод.

Брокколи

Брокколи – продукт неоднозначный. С одной стороны, в нём содержится много полезных веществ, которые снижают риск развития рака. С другой – в овощах семейства крестоцветных (брокколи, цветная, белокочанная капусты) присутствуют вещества, препятствующие усвоению йода. Они называются тиоционатами. Если у вас нет нарушений функций щитовидной железы, можете смело употреблять брокколи в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде. Но если у вас есть проблемы со щитовидкой, то следует полностью исключить из рациона сырые крестоцветные и ограничить приготовленные.

Клюква

Болотная красная ягода содержит антиоксиданты и йод. Для лучшего усвоения этих элементов приготовьте напиток с клюквой.

Орехи

Орехи помогают образованию гормонов щитовидной железы. Они содержат аминокислоты, йод, селен, витамины В, С, Е и растительные антибиотики – фитонциды. При проблемах со щитовидкой наиболее полезны грецкие, бразильские и мускатный орехи. Мускатный орех трут на мелкой терке и добавляют совсем немного, буквально на кончике ножа, в молоко, томатный сок или другие напитки. Горсть грецких и бразильских орехов следует съедать ежедневно.

Чернослив

Чернослив получают путем сушки плодов сливы сорта «венгерка». При высушивании фрукты не теряют своих полезных свойств и являются источником витаминов, антиоксидантов, кальция, калия, бора, магния и цинка. Регулярное употребление в пищу чернослива поможет укрепить иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Следует с осторожностью кушать сушеные сливы людям, склонным к ожирению, так как они калорийны – 231 Ккал на 100 г. Нельзя употреблять чернослив тем, кто страдает от сахарного диабета – в нем очень много глюкозы.

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