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Мигранты заполонили Минск: видеофакты

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  • 7.11.2021, 13:22
  • 13,372
Мигранты заполонили Минск: видеофакты

С каждым днем беженцев в столице Беларуси становится все больше.

На Немиге в Минске вчера было чрезвычайно много людей, похожих на жителей Ближнего Востока. Они собирались в большие группы, перебегали через дорогу, сообщает «Наша Нива».

Большое количество мигрантов можно встретить и возле ТЦ «Галерея» в Минске последние месяцы.

Десятки мигрантов ночуют прямо в переходе возле гостиницы «Юбилейная» в Минске, сообщает «Хартия 97%».

Такая нестандартная для Минска ситуация происходит на фоне миграционного кризиса на границе с Литвой и Польшей. Эти страны обвиняют официальный Минск в том, что белорусские власти создали искусственный канал нелегальной миграции в ЕС.

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