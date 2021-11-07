Выстрел «Байрактара» угодил в планы Кремля 4 Александр Кочетков, «Главред»

7.11.2021, 13:42

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Позиционная война начинает вестись высокотехнологичными средствами.

Вы думаете, управляемая бомба, выпущенная нашим беспилотником "Байрактар", попала только в гаубицу донбасских боевиков? Это было бы слишком просто: дорогое современное железо уничтожило старый, но все еще опасный металлолом? Нет, выстрел украинско-турецкого беспилотника заодно угодил в планы Кремля додавить Украину, оставаясь в подлой позиции как бы миротворца.

И правильно, что наши показательно применили беспилотник: если не огрызаться, то переедут не заметив, как дворнягу на автопарковке. И наверняка Вооруженные силы Украины будут использовать беспилотники еще. То есть, позиционная война начинает вестись высокотехнологичными средствами. И России, чтобы соответствовать, придется перебрасывать на Донбасс не только армейские запасы времен Союза. А с относительно новым вооружением боевики уже не справятся, придется перебрасывать российских регуляров.

А это будет настолько явно, что игнорировать агрессию уже не смогут ни лицемерные Германия с Францией, ни ОБСЕ, декоративная настолько, что ее представительство могут парализовать десяток обкуренных донбасских активистов.

А ведь европейские функционеры вместе с российскими коллегами уже прокалькулировали все выгоды от введения в эксплуатацию "Северного потока 2" и поставок энергоносителей в Европу в обход Украины. Но выстрел "Байрактара", ничтожный в чисто военном отношении, в политическом смысле подобен грому. Так как заставляет европейцев определяться, с кем они.

Как выяснилось, углеводороды — это не только энергетическое оружие Кремля, это еще и средство для прояснения геополитического зрения. Зависимые от энергетического пайка европейцы вынуждены демонстрировать, что к игнорящей международное право недоимперии они таки ближе. Потому что когда гатят из гаубиц по украинским позициям, европейской озабоченности не возникает, а вот когда мы отвечаем…

Но происходящее вовсе не означает, что мы с помощью США и Турции, решающих исключительно свои задачи, победили или хотя бы поставили на место путинскую недоимперию. Нет, Кремль попытается задушить нас энергетической удавкой.

Уже сейчас складывается ситуация, что для противостояния энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и энергетический уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму. При этом перекрыта лазейка по поставке энергетических углей из ОРДЛО в Украину через Россию.

Могла ли наша власть предвидеть такое развитие событий? Обязана была!

Обязана была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей. А также реальный, а не фиктивный, только на бумаге, реверс газотранспортной системы. А для этого надо было заранее создать в Кабмине антикризисную группу, в которую с серьезными полномочиями привлечь тех, кто разбирается в энергетике. А не тех, кто рассказывает, будто на Бессарабке — самом дорогом рынке страны — можно купить мясо по 20 гривен за килограмм.

Вполне возможно, что Кабмин прибегнет к веерным отключениям электричества, о которых Украина забыла с 1997 года. И если до этого дойдет, то вот тогда рейтинг власти пострадает по-настоящему. Потому что без электричества ни оптимистичный видосик не прокрутишь, ни толпу своих ботов в Интернетик не выпустишь, ни даже ничего резонансного не заявишь приятным бархатистым баритоном.

А вот, помнится мне, Майдан-то без электричества и газа обходился! Держался на ненависти к власти и альтернативных решениях вроде буржуек! Это я к тому, что из-за сложностей со светом и теплом народ будет возмущаться массово. И протестовать. На улицах, на которых от костров будет жарче, чем в холодных домах.

Если дойдет до протестов, как будет реагировать власть Владимира Зеленского? Она попытается действовать максимально жестко. И такой алгоритм ей подсказывает не только успешный разгон протестующих в соседней Беларуси. А и успехи нынешней турбовакцинации.

Если кто-то думает, что наша власть всерьез озабочена здоровьем украинцев, и поэтому так продавливает вакцинацию, то он думает не в ту сторону. На самом деле, наши западные партнеры считают, что если многомиллионная Украина в центре Европы останется невакцинированной, то эпидемия никогда не остановится. Поэтому они дают нам вакцины бесплатно, но требуют, чтобы украинцы были привиты быстро и поголовно. Ну вот наша власть и усердствует.

Кстати, те, кто превозносит Майдан, но воюет с антиваксами, вы уж определитесь наконец. С крестиком и трусами. Потому что выход на несанкционированный протест и нежелание прививаться по команде — это однокоренные явления, проистекающие из тотального недоверия к власти.

Так вот, теперь, после того, как люди толпой устремились на прививки, в руководящих кругах "Слуг" начали всерьез рассуждать, что с народом нельзя по-хорошему. Нечего, мол, с холопами церемонии разводить. И вообще, пора, мол, возвращать президентскую республику. Хотя у Владимира Зеленского сейчас по факту даже не президентские, а императорские полномочия. Наполеон, которого он изображал в кино, от зависти бы сжевал свою треуголку.

В результате, наиболее вероятный сценарий, как мне представляется: сначала будут ужасы с платежками за коммуналку, а потом и перебои со светом и теплом. Народ начнет роптать и возмущаться. Но попытки протестовать будут сурово пресекаться силовиками — ведь локдаун же ж! Несмотря на все прививки! И даже пачки сертификатов о вакцинации окажется недостаточно для выхода на протест. Который опасен для здоровья. Здоровья власти, конечно!

И вот где-то здесь, совершенно внезапно и неожиданно — Виктор Янукович может поделиться воспоминаниями — терпение людей может лопнуть. После 2014 года силовики с народом воевать не станут. И конституционная реформа с усилением полномочий президента Зеленского вряд ли сработает как предохранительный клапан для спуска пара.

А при смене власти, пусть даже и мягкой, в виде досрочных выборов как бы под контролем офиса президента, выяснится множество шокирующих фактов о неблаговидных деяниях "Слуг". Предыдущие умнее были. Осторожнее. А "новые лица" прут навпростець по копаному, оставляя за собой не просто след, а танковую колею. Поэтому не самая верхушка, но многие при смене власти могут таки присесть, тем самым избежав самосуда. Но так повезет далеко не всем.

Повторюсь, это один из вероятных сценариев. И совсем не лучший для страны. Лучшим будет объединение всех профессиональных и думающих вне зависимости от политической конъюнктуры для предотвращения кризисных сценариев.

Напомню, что Великая Октябрьская революция, как провозглашали раньше, или октябрьский переворот, как говорят теперь, началась с выстрела крейсера "Аврора". Меняются времена, меняются и сигнальные устройства. Посмотрим, к чему приведет выстрел с беспилотника "Байрактар".

Александр Кочетков, «Главред»

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