«Так и хочется проорать: Привейтесь! Носите маску, а лучше сидите дома!» 7 7.11.2021, 13:54

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Крик души белорусского медика.

Телеграм-канал «Белорусы зарубежья» опубликовал эмоциональный рассказ врача о четвертой волне коронавируса:

— Звонок будильника. Уже осень, листья упали. Когда это произошло? О, вот и мой автобус. Господи, ну почему же вас тут так много без масок?! Вспомню ли я их лица, когда они окажутся в отделении? Больница. Кажется, что заведующий тут живет. Кофе.

День начался. Какие новости? Левая койка в 201 ушла в реанимацию, ожидаемо, сатурацию держать не могла и с каждым днем слабела. Еще вчера, по хорошему, надо было в реанимацию, но "мест нет". А, понятно, посмертный на пациентку из 206 палаты, вот кто место "освободил", мы же ее вроде в пятницу перевели, а теперь пишем посмертный, эх.

Смерть в палате - это плохо, но привыкаешь. А вот соседям жутко, еще долго. Пациенты замкнуты, видно, что примеряют на себя образ того, кто уже ушел.

Ладно, пора в шлюз идти, обход. Философствовать можно долго, а работать надо. Как же задолбал этот комбинезон! Маска, видите ли, мешает в общественных местах. Мешает маска - сиди дома!

Так, доброе утро, как сегодня дела? Слабость, воздуха не хватает, понятно. А почему в предписанной позиции на животе не лежите? А, уже все болит, эх... В реанимации это никого волновать не будет, да и вы уже говорить не сможете. Нет, я не знаю, когда вы поправитесь, я бы тоже хотел, что бы поскорее. Быстро только вакцинация, но вы же не захотели.

Ага, это новенькая. Опять не вакцинирована, и так понятно, кислородзависима и быстро ухудшается. Ну вот ПОЧЕМУ не вакцинирована!? Хотя смысл спрашивать, только нервы себе и ей трепать, а ей страшно и это видно во взгляде. Она ж едва способна дойти до туалета и постоянно нужен приток чистого кислорода. Ох... Может получится место зарезервировать под нее (звучит то как, ждешь смерти кого-то, чтобы увеличились шансы у другого), но она такая молодая, кормящая еще 3 дня назад была... Сортировке на военмеде учили, а нас по верхам, тяжело дается.

Телефон. Алло, да ординаторская. Что? Нет, я не могу сказать, когда ваша сестра выздоровеет. Почему? Заболевание тяжелое, и как она ответит на лечение, нам не известно. Да, мы делаем все, что в наших силах. Что вы можете сделать? Так и хочется проорать: "Привейтесь! Носите маску, а лучше сидите дома!" Но все равно ответишь: "Успокоиться и ждать". Алло, да ординаторская. К сожалению, вам надо звонить в реанимацию, ваш брат уже там, пишите телефон. Да, слушаю, нет заведующий не в красной, он в реанимацию пошел.

Ну когда это закончится? Я снова хочу заниматься аппендицитом и холециститом, а по очередному забулдыге, который напился ночью и немного разбил себе голову, я даже буду скучать. Почему вообще не идет речь о том, что нас нужно было учить лечить ковидных, а то полтора года, а подвижек нет. Терапевтов учили, но хирургов, гинекологов, офтальмологов - нет. Дали приказ - лечите, научитесь как-нибудь. И эти санитары с "пакетами" из реанимации.

Опять скорую слышу. Бегу и звоните в реанимацию срочно!

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