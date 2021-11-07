Стали известны подробности покушения на премьер-министра Ирака с помощью дрона 2 7.11.2021, 14:03

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Пострадали десять человек из службы охраны.

При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath.

Инцидент произошел минувшей ночью. По сведениям СМИ, дрон обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Первоначально сообщалось, что премьер получил ранения, однако позже сам он написал в Twitter, что с ним все в порядке.

Как передает Al Arabiya, в Зеленой зоне Багдада, где расположены посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.

Госдепартамент США осудил эту атаку и назвал ее очевидным террористическим актом. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с иракскими силами безопасности и готовы помочь в расследовании нападения.

Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября. По предварительным данным, на них победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, получивший 73 места в 329-местном парламенте.

У коалиции "Аль-Фатх", которую возглавляет лидер крупнейшего в шиитском ополчении отряда "Бадр" Хади аль-Амири, всего 21 место, хотя в 2018 году она получила 45 мандатов. Коалиция требует пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста в районе Зеленой зоны. Официальные итоги выборов пока не объявляли.

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