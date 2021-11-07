От «КосмосТВ» разослали SMS, в которых обвинили мигрантов в распространении COVID-19 1 7.11.2021, 14:06

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Рассылка проводилась от имени Минздрава.

От «КосмосТВ» белорусам сегодня разослали SMS-сообщения, в которых обвинили мигрантов в распространении COVID-19. Рассылка, которую некоторые посчитали фейком, была подтверждена из нескольких источников. «Космос-ТВ» сообщил о сбое рассылки.

Скриншоты сообщений опубликовал ряд Telegram-каналов, однако в их истинности сомневались – слишком необычная формулировка, была еще и пунктуационная ошибка.

Сайт zerkalo.io пишет, что скриншоты сообщений в редакцию прислал не один читатель, а разные люди.

Да издание «СмартПресс» связалось со службой технической поддержки «Космос-ТВ» – там подтвердили, что компания высылала такое сообщение и заявили, что рассылка была сделана по просьбе Минздрава.

На сайте «КосмосТВ» сообщают, что из-за «технического сбоя» некоторым абонентам пришли SMS с «некорректным содержанием». Компания извинилась, но призвала не забывать о мерах профилактики COVID-19.

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