От «КосмосТВ» разослали SMS, в которых обвинили мигрантов в распространении COVID-19

От «КосмосТВ» разослали SMS, в которых обвинили мигрантов в распространении COVID-191
- 7.11.2021, 14:06
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Рассылка проводилась от имени Минздрава.
От «КосмосТВ» белорусам сегодня разослали SMS-сообщения, в которых обвинили мигрантов в распространении COVID-19. Рассылка, которую некоторые посчитали фейком, была подтверждена из нескольких источников. «Космос-ТВ» сообщил о сбое рассылки.
Скриншоты сообщений опубликовал ряд Telegram-каналов, однако в их истинности сомневались – слишком необычная формулировка, была еще и пунктуационная ошибка.
Сайт zerkalo.io пишет, что скриншоты сообщений в редакцию прислал не один читатель, а разные люди.
Да издание «СмартПресс» связалось со службой технической поддержки «Космос-ТВ» – там подтвердили, что компания высылала такое сообщение и заявили, что рассылка была сделана по просьбе Минздрава.
На сайте «КосмосТВ» сообщают, что из-за «технического сбоя» некоторым абонентам пришли SMS с «некорректным содержанием». Компания извинилась, но призвала не забывать о мерах профилактики COVID-19.