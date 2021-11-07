Саакашвили прокомментировал видео, где он «ест» во время голодовки 20 7.11.2021, 14:16

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Ролик был опубликован Минюстом Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил видео, на котором он принимает пищу во время объявленной им голодовки в тюрьме в Рустави. Видео было опубликовано Минюстом Грузии, сообщает korrespondent.net.

На кадрах Саакашвили находится в медицинском кабинете. По его словам, в тюрьме разрешается принимать пищу только в камерах, а во врачебном кабинете разрешено принимать лекарства в "различных формах" – таблеток или жидкости.

"Никто не ходит в медицинский кабинет есть. Видеокамеры официально установлены в медицинском кабинете не для публикации, а для безопасности. Конечно, я знал, что они пишут… это делает эти видео смешными", - написал политик в Facebook.

Он отметил, что не нарушал норм голодовки, и то, что он получал на приеме у врача, "не является питанием".

"Сейчас моя ситуация ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще более быстрыми темпами. Тем не менее, моя вера, вера в победу и свободу неизменны", - резюмировал Саакашвили.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что здоровье его подзащитного значительно ухудшилось из-за объявленной им голодовки.

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