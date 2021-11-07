Вероника Мищенко: Николай Статкевич в числе первых выступил бы за забастовку 1 7.11.2021, 14:35

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Сегодня важно оставаться дома под любыми предлогами.

1 ноября лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил о забастовке и призвал белорусов оставаться дома. Ежедневный масштаб забастовки достигает 1 миллиона рабочих из 4,2 миллионов занятых в экономике Беларуси.

Сайт Charter97.org поговорил с блогером и активисткой партии «Народная Грамада» Вероникой Мищенко о общенациональной стачке.

— Насколько действенным механизмом, по-вашему мнению, является забастовка и принцип «Останься дома»?

– Мы целый год говорили, что на сегодняшний момент забастовка – это самый безопасный и действенный метод протеста. Не буду повторяться уже который раз, но в августе прошлого года было видно, как Лукашенко испугался забастовки. Из-за ситуации, которая сложилась в стране, сегодня важно оставаться дома под любыми предлогами, даже сказав, что у вас «похмелье». Я считаю, что забастовка – самый действенный метод.

— Почему команда Николай Статкевича, которую вы представляете, решила включиться в поддержку забастовки?

– У нас было обсуждение в партии, поддерживаем ли мы забастовку. Мы все однозначно решили, что мы ее поддерживаем, особенно принцип «остаться дома». Я думаю, что Николай Статкевич был бы в числе первых, кто выступил бы за забастовку. Буквально несколько дней назад я опубликовала его старый материал, обращение к Лукашенко по COVID-19. Тогда Николай Статкевич больше всего думал о белорусах и Беларуси.

Естественно, мы поддерживаем все требования, которые были выдвинуты Сергеем Дылевским. Тем более, первое требование – это освобождение политзаключенных. Для нас очень важны права рабочих, поэтому мы поддерживаем их.

— Поступала ли вам, как блогеру, какая-то интересная информация о ходе рабочего протеста?

– Да, поступает. Я оперативно сбрасываю информацию в телеграм-каналы «Баста!» и БОР. Я хочу, чтобы о ситуации узнавали как можно больше людей, поэтому сразу делюсь и призываю своих подписчиком тоже так поступать.

— Вы находитесь в Литве. Насколько белорусская диаспора сегодня готова поддержать бастующих?

– Литовская диаспора участвовала в снятии ролика «Оставайся дома», а в это воскресенье на площади Винцаса Кудирки в 2 часа у нас состоится акция в поддержку забастовки и рабочих. Конечно, мы поддерживали и будем поддерживать рабочих.

В Литве есть много людей, которые бежали от режима, в том числе и с «химии». Есть даже те, которым пришлось переплывать реку, то есть, здесь находятся люди, которые участвовали в протестах. Они понимают, что такое находится в тюрьме, почему важно освобождать политзаключенных. Здесь также много рабочих, которые понимают, почему важно уже наконец все это закончить.

– Вы недавно сказали: Действия рабочих помогут переломить ситуацию в Беларуси. Что сегодня могут сделать как политические лидеры, так и простые люди, чтобы рабочий протест стал еще сильнее?

– Важно понять отдельным лидерам оппозиции и блогерам, которые устраивают бардак, утверждая, якобы «у нас ничего не получится» и нужно «ждать какого-то триггера», то есть лучших времен. Лучшие времена никогда не наступают для тех, кто ничего не хочет делать. Всегда найдутся отговорки. Мы создадим триггер сами, не надо ждать какого-то «референдума». Мы сделаем сами, хватит ждать.

Вы знаете, я думаю, что если бы больше белорусов подключились к поддержке рабочих, когда были призывы приходить к проходным заводов в августе 2020 года… К сожалению, многие пошли на работу вместо того, чтобы поддержать рабочих. Мне кажется, что сегодня ситуация могла бы быть другой, поэтому поддержка рабочих, как никогда важна. Нужно помогать людям эмоционально.

Мне пишут в комментариях люди, что очень мало информации о забастовке, особенно у людей старшего возраста, которые не пользуются Telegram, а получают информацию из Viber или «Одноклассников». Я считаю, что в первую очередь, должна быть информационная поддержка. Даже если ты не можешь уйти сегодня в забастовку или остаться дома, то нужно поддерживать рабочих информационно. Советуйте оставаться дома, рассказывайте и делитесь всеми вещами, которые происходят на заводах: нарушения техники безопасности, ущемление прав рабочих и так далее и тому подобное.

– 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в связи с этим заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену. «Белорусское объединение рабочих» призвало всех встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке. По вашему мнению, что должны делать белорусы сейчас для защиты суверенитета страны?

– Если учесть, что у белорусов список действий очень ограничен, то, наверное, все то к чему призывало «Белорусское объединение рабочих» и продолжает делать. Мы прекрасно понимаем, что как бы ни были подписаны дорожные карты, там еще очень много согласований. Это длительный процесс, чтобы эти соглашения вступили в силу, поэтому Путину не нужна беспокойная Беларусь, в которой идут волнения и где Лукашенко не хозяин. Следует продолжать выражать неповиновение и показывать России, ЕС и США, что белорусы не признают Лукашенко легитимным. Мы должны оставаться дома, делиться информацией и те, кто самые смелые – уходить открыто в стачку

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