Легендарному белорусскому футболисту Сергею Алейникову — 60 лет 2 7.11.2021, 14:39

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Он трижды признавался футболистом года.

Сегодня 60-летие отмечает белорусский футболист Сергей Алейников, сообщает «Трибуна».

За время профессиональной карьеры он на протяжении восьми лет выступал за футбольный клуб «Динамо-Минск», с которым стал чемпионом СССР в 1982 году. Затем белорусский полузащитник перешел в итальянский «Ювентус», с которым завоевал Кубок УЕФА и Кубок Италии. В биографии Сергея Алейникова есть также футбольные клубы «Гамба Осака» (Япония), «Оддевольд» (Швеция) и итальянские «Лечче», «Корильяно» и «Ананьи Фонтана».

Алейников провел 77 матчей в составе сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы в 1988 году. Позднее он успел провести 4 матча за национальную сборную Беларуси, в каждом из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой. Трижды признавался футболистом года в Беларуси (1984, 1986, 1988). Сыграл на четырех топ турнирах, включая чемпионаты мира ФИФА1986 и 1990 года и чемпионаты Европы УЕФА 1988 и 1992.

После завершения профессиональной карьеры приступил к тренерской деятельности. Работал тренером в футбольных клубах Италии, России и Литвы.

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