Ученые выяснили, как алкоголь на самом деле действует на мозг и мыслительные способности

Ученые выяснили, как алкоголь на самом деле действует на мозг и мыслительные способности10
- 7.11.2021, 14:47
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Это касается любых алкогольных напитков.
Многие взрослые британцы подвергаются риску серьезного повреждения головного мозга, если у них начинают проявляться признаки легких когнитивных нарушений, а они продолжают употреблять алкоголь. «Общество Альцгеймера» — благотворительная организация, занимающаяся исследованиями деменции — предупреждает британцев о поражении мозга, связанном с алкоголем (ARBD). Если вред организму человека нанесен значительный, то у него может развиться деменция, связанная с алкоголем, также известная как синдром Вернике-Корсакова, пишет Express (перевод — inosmi.ru).
Алкоголь подавляет способность организма усваивать тиамин (витамин B1).
Тиамин — это витамин, который необходим мозгу для правильной работы.
Продукты, богатые тиамином:
— Рыба
— Фасоль, чечевица
— Зеленый горошек
— Семена подсолнечника
— Йогурт
Недостаток витамина B1 может иметь тяжелые и продолжительные негативные последствия для мозга.
Одним из первых признаков поражения мозга человека «алкогольной» деменцией является ухудшение памяти.
Может происходить нечто, называемое «конфабуляцией», когда человек заполняет пробелы в своей памяти тем, чего никогда не происходило.
Хотя человек, рассказывающий какую-то историю, действительно верит в ее действительность, на самом деле он ее придумывает.
Еще один красноречивый признак — это когда человек с пострадавшим мозгом изо всех сил пытается понять новую информацию или освоить новые навыки, и не может этого сделать.
Также с человеком могут происходить изменения в его личности, когда он становится апатичным, либо чрезмерно разговорчивым или повторяет одно и то же действие снова и снова.
Повреждение мозга может проявляться и в виде проблем с концентрацией, планированием, принятием решений или решением проблем.
Как алкоголь влияет на мозг
Во-первых, большое количество алкоголя может быть токсичным для нервных клеток.
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к отмиранию клеток и сокращению тканей мозга.
«Это означает, что меньше нейронов несут те сообщения, которые нужны мозгу для выполнения различных задач», — пояснили в благотворительной организации.
Регулярное употребление алкоголя также может повредить кровеносные сосуды головного мозга человека, что приводит к повышению артериального давления.
Оба эти фактора риска увеличивают вероятность опасного для жизни инсульта.
В «Обществе Альцгеймера» указывают на то, что в настоящее время связанная с алкоголем деменция пока слабо диагностируется.
Хотя у человека с природной деменцией нет возможности выздороветь, повреждение мозга, связанное с алкоголем, можно ослабить.
Лечение включает в себя отказ от алкоголя, и инъекции витамина B1.
Однако, если человек решает продолжать пить больше, чем рекомендовано Британской национальной организацией здравоохранения (NHS) — то есть больше 14 порций алкоголя в неделю (британская порция алкоголя составляет 8 гр чистого спирта; в пинте пива — 568 мл содержится 3 порции — Прим. ИноСМИ), «алкогольная» деменция представляет собой реальный риск.
У каждого десятого человека с диагнозом «деменция» есть какая-либо форма повреждения мозга, связанного с алкоголем.