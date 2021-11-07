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Врач назвал новые особенности дельта-штамма COVID-19

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  • 7.11.2021, 15:04
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Врач назвал новые особенности дельта-штамма COVID-19

С начала пандемии признаки заражения коронавирусом несколько изменились.

Дельта-штамм COVID-19 продолжает распространяться по всему миру и имеет множество своих особенностей. По словам медицинского эксперта Вадима Сушинского, с появлением этого штамма и продолжением эпидемии изменилось течение заболевания, сообщает cursorinfo.co.il.

«Например, инкубационный период, то есть период до появления продвинутой формы заболевания, несколько сократился. Если раньше они думали, что это от 5 до 7 дней, то теперь это занимает от 3 до 5 дней. Снижение буквально на один-два дня, но, поверьте, оно имеет большое клиническое значение. В то же время потенциальная инфекционность дельта-штамма выше, чем у ранее наблюдавшихся штаммов».

«Если говорить о клинических проявлениях, то основными остаются такие симптомы, как озноб, слабость, кашель, насморк, чихание, боли в суставах и мышцах, проблемы с легкими, включая пневмонию. Однако среди наиболее ярких изменений выделяется хорошо известный синдром аносмии, то есть потеря обонятельной чувствительности. Этот симптом стал встречаться реже. Кроме того, при дельтовидной деформации больше страдает желудочно-кишечный тракт», — заметил специалист.

ВОЗ предупреждает о появлении нового опасного вируса. В ВОЗ призывают мировое сообщество готовиться к новой пандемии.

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