Польша сообщилa о гибели военнослужащего в приграничной зоне 3 7.11.2021, 15:07

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Солдат служил в 21-й стрелковой бригаде.

В Польше в приграничной зоне 7 ноября обнаружили тело польского военнослужащего. Об этом сообщается на сайте 18-й механизированной дивизии имени генерала Тадеуша Бука. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Поляки передают, что инцидент произошел не в зоне ЧП. Напомним, польский Сейм ранее утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах.

«Утром военнослужащие, выполняющие логистические задачи в приграничной зоне (вне зоны ЧП), проснувшись, обнаружили, что один из них не подал никаких признаков жизни, — говорится на сайте 18-й механизированной дивизии имени генерала Тадеуша Бука. — Несмотря на реанимацию, прибывший на место врач констатировал смерть солдата 21-й стрелковой бригады».

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