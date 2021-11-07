Польша сообщилa о гибели военнослужащего в приграничной зоне

Польша сообщилa о гибели военнослужащего в приграничной зоне3
- 7.11.2021, 15:07
- 20,780
Солдат служил в 21-й стрелковой бригаде.
В Польше в приграничной зоне 7 ноября обнаружили тело польского военнослужащего. Об этом сообщается на сайте 18-й механизированной дивизии имени генерала Тадеуша Бука. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Поляки передают, что инцидент произошел не в зоне ЧП. Напомним, польский Сейм ранее утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах.
«Утром военнослужащие, выполняющие логистические задачи в приграничной зоне (вне зоны ЧП), проснувшись, обнаружили, что один из них не подал никаких признаков жизни, — говорится на сайте 18-й механизированной дивизии имени генерала Тадеуша Бука. — Несмотря на реанимацию, прибывший на место врач констатировал смерть солдата 21-й стрелковой бригады».